Covid-19: vers de nouvelles mesures? Un comité de concertation va se réunir vendredi

Selon nos informations, un comité de concertation se tiendra ce vendredi 16 octobre. Les autorités s'intéresseront à la hausse des cas de contamination de Covid-19 dans notre pays. Après l'instauration du couvre-feu dans deux provinces (Brabant wallon et Luxembourg), l'objectif de cette réunion sera également de remettre de l'ordre dans ces différentes décisions prises par les autorités locales.

Le baromètre pourrait aussi être présenté. À l'heure actuelle, on ignore encore s'il a été finalisé. Pour rappel, ce baromètre fonctionnera selon un principe de paliers. C'est assez simple: plus la situation s'aggrave - plus des mesures de restrictions doivent être prises. On tiendrait également compte du nombre de lits occupés en soins intensifs, mais avec des facteurs correctifs pour éviter de pénaliser les grandes villes.

De nouvelles mesures vont-elles être décidées? "On aura peaufiné le baromètre, on pourra le valider politiquement et éventuellement prendre de nouvelles mesures", a expliqué M. Vandenbroucke lors de la commission santé de la Chambre.

L'épidémie progresse sur tout le territoire mais de manière différente d'une région à l'autre. Des mesures supplémentaires sont donc prises à Bruxelles ou dans plusieurs provinces wallonnes, voire dans certaines localités. Des députés s'inquiètent de la lisibilité d'un tel dispositif pour le citoyen. La stratégie nationale repose sur un socle commun de règles à respecter dans tout le pays mais qui peuvent être complétées. Le comité de concertation réunit les principaux ministres du gouvernement fédéral ainsi que les présidents des entités fédérées.