Emy, le premier puma né au parc zoologique de Paris, se porte à merveille

Le premier puma né au Parc zoologique de Paris à Vincennes cet été, une femelle baptisée Emy, se porte à merveille selon son premier examen néonatal à presque deux mois.

"Elle va très bien, les dents sortent en temps et en heure, et pour les yeux la rétine se développe bien", a dit le Dr Alexis Lécu, vétérinaire et directeur scientifique du parc. Le bon développement de la rétine est une chose indispensable, explique-t-il, car "c'est un félin qui a une vie nocturne assez importante".

Née en captivité le 21 août, elle a pour mère Maeli, 10 ans, dont c'était la première gestation. La jeune puma "profite très bien du lait maternel", toujours selon Mr Lécu, avec un bon poids de 3,2 kg et "une bonne musculature".

Le jeune puma bénéficie d'une partie du patrimoine génétique sauvage de son espèce, grâce à son père, Mac dePéo, arrivé du Chili en 2016, après sa capture pour prédation de troupeaux rendant impossible sa réintroduction dans son habitat naturel.

