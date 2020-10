Coronavirus en Belgique: les buvettes des clubs pourraient finalement rouvrir

La ministre des sports de la Fédération Wallonie–Bruxelles était l’invitée de la matinale sur Bel RTL. Valérie Glatigny (MR) a annoncé que les buvettes des clubs sportifs pourront rouvrir à certaines conditions, notamment, d’avoir un Monsieur ou Madame Covid qui veille au respect du protocole sanitaire.

"On sait que ces structures qui sont parfois petites avec des bénévoles sont particulièrement affectés lorsqu’il n’y a plus de rentrées ou moins de rentrées via les buvettes. Je rappelle que la décisino qui a été prise c’est de les maintenir ouvertes 45 minutes après l’activité sportive dans le respect des règles sanitaires. Donc il y aura toujours bien un accès aux buvettes", a-t-elle expliqué.

Fabrice Grosfilley lui a alors fait remarquer que ce n'était pas le cas "partout parce qu’il y a des provinces qui ont fermé les buvettes". "Les gouverneurs peuvent toujours prendre des décisions plus strictes mais je comprends que plusieurs d’entre eux vont revoir celles-ci. (...) Ce sont en effet les signaux qu’ils ont envoyés. Si les fédérations et les clubs s’engagent à bien faire respecter le protocole par exemple en mettant un monsieur ou une madame Covid chargés du respect des règles dans les buvettes les règles pourraient être assouplies."