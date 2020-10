Malgré un premier test négatif en Belgique, Yannic et Steve passent leurs vacances en Grèce dans un hôtel covid: "On est comme des animaux en cage"

Un couple belge est contraint de passer ses vacances en Grèce… dans un hôtel covid. Testés en Belgique avant leur départ, les deux touristes étaient négatifs. A leur arrivée sur place, ils ont subi un nouveau test et le résultat était positif. Les vacanciers ont confié leur mésaventure, via le bouton orange Alertez-nous.

Pour Yannic et Steve, les vacances sur l'île de Cos tournent au cauchemar. Depuis hier soir, ils sont à l'isolement dans un hôtel délabré. "La Chambre avait l'air de ne pas avoir été nettoyée depuis un bout de temps quand on voit la poussière etc. et on nous a juste tenus au courant qu'on allait nous servir trois fois par jour un repas dans un "doggy bag" et ce pendant toute la durée de la quarantaine. On a l'interdiction de sortir de la chambre, on a l'interdiction de parler avec les autres personnes dans les chambres d'à côté, on sait qu'il y a d'autres personnes vu qu’on les voit via le balcon. Voilà, on est vraiment mis comme des animaux en cage dans un hôtel qui est fermé normalement", raconte Yannic.

Des tests aléatoires à l'arrivée, en plus de celui réalisé avant le départ

Pourtant, tout avait bien commencé avec deux tests négatifs réalisés à Bruxelles juste avant de prendre le vol dimanche, mais celui réalisé par les autorités grecques sur place s'avère positif pour Yannick. En effet, 10 % des vacanciers doivent subir un test aléatoire à l'aéroport.

"Ce qui me semble un peu étrange dans le sens où les deux premiers tests en Belgique avaient été négatifs, même quelques heures avant le départ. Après, on sait tous qu’il y a des tests positifs et négatifs mais aussi des faux positifs et des faux négatifs. Le gouvernement refuse de nous faire faire un nouveau test et on est maintenant placés en quarantaine dans un hôtel spécialement dédié aux cas covid", indique encore Yannic.

Refus de faire un nouveau test

L'isolement doit encore durer douze jours. Les deux touristes comprennent les mesures sanitaires mais ne veulent pas rester bloqués pour rien: "Ça nous semble logique que si on refait un nouveau test et qu'on est négatifs qu’on revienne un peu sur la décision et qu'on puisse rentrer en Belgique, bien sûr. On essaie de trouver un peu d'aide du côté des ambassades, des consulats et via l'agence de voyages. Malheureusement, pour le moment, la situation reste assez bloquée", regrette Yannic.

Le voyagiste TUI précise qu'une assurance rembourse actuellement les frais covid pour les séjours tout inclus, mais impossible de demander un nouveau test sans l'accord des autorités grecques.