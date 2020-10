Deux destinations sont encore en zone verte pour les touristes belges

(Belga) Il ne reste que deux destinations en zone verte pour les touristes belges: la province croate d'Istrie et l'île de La Palma dans les îles Canaries. En raison de la propagation du coronavirus, de nombreuses zones oranges des pays voisins sont passées en zone rouge, selon les dernières recommandations du SPF Affaires étrangères mercredi.

En France, douze départements sont passés en rouge, tout comme les régions de Berlin et de Brême, en Allemagne. La Suisse n'a connu que récemment des zones oranges, qui font l'objet d'une vigilance accrue. Cependant, la majorité des cantons sont maintenant devenus rouges et seuls quelques cantons centraux sont encore oranges. L'Italie est également complètement passée en zone orange, avec quelques zones rouges. Les Affaires étrangères font également état de plusieurs autres zones rouges en Irlande, en Croatie, en Autriche, en Pologne et au Royaume-Uni. En Espagne, les régions de Galice et des îles Canaries sont passées du rouge à l'orange. (Belga)