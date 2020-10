Coronavirus: la France instaure un couvre-feu dans ses grandes villes entre 21h00 et 06h00

Emmanuel Macron a annoncé mardi qu'un couvre-feu entre 21h00 et 06h00 serait mis en place à partir de samedi pour au moins quatre semaines en Ile-de-France et dans 8 autres métropoles afin d'endiguer l'épidémie de coronavirus.

Emmanuel Macron a annoncé mercredi soir des couvre-feux dans plusieurs grandes villes de France où le Covid-19 s'emballe, au milieu d'autres nouvelles mesures restrictives censées freiner l'épidémie et éviter un reconfinement général aux conséquences économiques et sociales catastrophiques.



C'est à 19h55 que le chef de l'Etat a commencé à prende la parole dans la salle des fêtes de l'Elysée pour cette interview très attendue de 45 minutes, sur TF1 et France 2, qui est consacrée en totalité ou presque à la crise sanitaire "dramatique", selon son entourage.



Précédemment le gouvernement a rétabli par décret l'état d'urgence sanitaire, qui avait pris fin le 10 juillet, à partir du 17 octobre à 0H00 sur l'ensemble du territoire national, "afin que les mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus puissent être prises". Parmi les mesures que M. Macron a annoncé, figure le couvre-feu - un "confinement nocturne" selon certains - qui est imposé de 21H00 à 06H00. Les métropoles de Lille, Grenoble, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Rouen, Toulouse et Saint-Etienne sont également concernées par cette mesure que le chef de l'Etat entend étendre jusqu'au 1er décembre, si le Parlement l'autorise.



Ce régime offre un cadre juridique permettant d'encadrer certaines restrictions allant jusqu'au confinement.





