Mort de Victorine: le suspect s'est débarrassé des vêtements qu'il portait le jour du meurtre

Un homme de 25 ans a été interpellé mardi et placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur la mort de la jeune Victorine Dartois en Isère, a annoncé mercredi le parquet de Grenoble.

L'énigme autour du meurtre fin septembre de la jeune Victorine Dartois en Isère pourrait connaître son dénouement après l'arrestation mardi d'un homme de 25 ans connu de la justice pour des faits de petite délinquance qui, selon certains médias, aurait reconnu les faits.

Le suspect a été interpellé mardi vers 15H20 par les gendarmes en Isère et placé en garde à vue, a révélé mercredi dans un communiqué le procureur adjoint de Grenoble Boris Duffau. "Une perquisition a été réalisée à son domicile", a-t-il ajouté, précisant plus tard dans la journée que le suspect était également domicilié à Villefontaine et était "connu des services de la gendarmerie et de la justice pour différents délits de droit commun".

Jetés dans un conteneur

Selon des informations communiquées par le quotidien régional Le Dauphiné Libéré, le suspect a livré des aveux pendant les premières heures de son audition. Cela n'a pas encore été confirmé par le parquet. Le quotidien explique que l'homme de 25 ans a indiqué aux enquêteurs s'être débarrassé de ses vêtements et de ses chaussures après avoir tué la jeune femme. Il les aurait jeté dans un conteneur d'une commune voisine. Le Dauphiné Libéré rapporte que ses effets personnels ont, effectivement, été retrouvés à l'endroit qu'il avait indiqué.

Sa garde à vue, prolongée mercredi, doit prendre fin jeudi après-midi avant un éventuel déferrement.

Victorine avait passé un dernier coup de fil à sa famille

Victorine, étudiante en BTS de 18 ans avait disparu samedi 26 septembre après un après-midi de shopping avec des amis, alors qu'elle revenait à pied vers le domicile familial. Son corps a été retrouvé moins de 48 heures plus tard, le 28 septembre, dans un ruisseau, sur la commune de Roche, limitrophe de Villefontaine.

C'est sur le trajet du retour, après un dernier coup de fil à sa famille, à 18H50, disant qu'elle "arrivait dans 20 minutes", à pied, que Victorine a disparu près d'un stade jouxtant une zone boisée. Cette zone longe à cet endroit le ruisseau de Turitin, peu profond et encombré de branchages, où son corps a été découvert.