Coronavirus: universités et hautes écoles francophones passent en code orange, sauf pour la première année de bac

Dès lundi, les six universités francophones et les hautes écoles vont passer en code orange pour toutes les années sauf la première qui reste en code jaune. Pour rappel, une échelle de code couleur (vert, jaune, orange, rouge) définit la manière dont doit être prodigué l'enseignement en période de coronavirus. Concrètement, le passage au code orange signifie que la majorité des cours se déroulera à distance et non plus en auditoires, à l'exception de la première année de bac.

Ce matin, l'université de Gand a annoncé qu'elle passerait en code rouge fin octobre, ce qui signifie que tous les auditoires seront fermés.

CODE ORANGE

Occupation des locaux

Les établissements sont ouverts. Il s’agit donc de favoriser l’enseignement hybride afin de limiter à 20% le nombre maximum d’étudiants présents de manière simultanée sur le campus. Les services sont assurés dans le respect des règles d’hygiène préconisées.

Cours

Activités d’apprentissage et d’évaluation essentielles et nécessitant du présentiel peuvent être organisées sur site sinon activités d’apprentissage et d’évaluation à distance

Groupe classe < 50 personnes

Port du masque obligatoire

Distance physique de minimum 1m

Groupe classe > 50 personnes jusqu'à 200

Port du masque obligatoire

Occupation d’une place sur 5

Groupe classe > 201 personnes

Pas d’activités d’apprentissage et d’évaluation en présentiel.

Voir le tableau des mesures liées aux codes vert, jaune, orange et rouge