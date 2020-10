Un temps plutôt sec mais gris

(Belga) Jeudi après-midi, il fera très nuageux sur l'est du pays avec, en Hautes Fagnes, un peu de bruine ou de pluie par moments. Sur l'ouest, les éclaircies pourront être généreuses, selon le bulletin de l'Institut royal météorologique à la mi-journée. Les maxima se situeront entre 5 et 12 degrés. Quant au vent, il sera modéré à assez fort de secteur nord-est.

En fin de journée, les minima dégringoleront jusqu'à 6 voire 3 degrés. Vendredi, la nébulosité sera généralement abondante mais on aura aussi droit à quelques belles éclaircies surtout sur l'ouest du territoire. Les maxima seront compris entre 7 degrés en haute Ardenne et 12 degrés sur le centre, sous un vent faible à modéré. Samedi, quelques brèves éclaircies viendront éclairer un ciel moutonneux. Pas de pluie prévue cependant, on devrait garder les pieds au sec. Les maxima oscilleront de 7 à 12 degrés. Pas vraiment de changement attendu pour dimanche, où le temps s'annonce très nuageux accompagné de faibles pluies ou bruines. Les maxima varieront entre 8 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 13 degrés en plaine. Le vent sera faible à modéré de secteur ouest.