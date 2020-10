La Commission appelle à tout faire pour éviter un confinement généralisé

(Belga) "Le temps presse: la priorité de chacun devrait être de faire ce qu'il faut pour éviter les conséquences dévastatrices d'un confinement généralisé", a alerté jeudi la commissaire européenne à la Santé, Stella Kyriakides, à quelques heures d'un sommet européen qui abordera à nouveau la question de la pandémie de coronavirus.

"C'est avec une vive inquiétude que j'observe l'augmentation toujours plus rapide des taux d'infection dans l'ensemble de l'UE. Le vaccin ne sera pas une solution miracle, mais il jouera un rôle crucial pour sauver des vies et endiguer la pandémie", a-t-elle ajouté, en présentant une liste des étapes clés recommandées aux États membres pour qu'ils adoptent des stratégies de vaccination efficaces. Ce sont en effet les États membres qui gardent la compétence sanitaire de la vaccination. Or "ce n'est qu'en agissant ensemble que nous éviterons la cacophonie et que nous serons plus efficaces que par le passé", avertit la Commission. Quand arriveront des vaccins contre la Covid-19, et une fois prouvées leur efficacité et innocuité, les Vingt-sept y auront accès en même temps, sur la base de la taille de la population, dit l'exécutif européen, qui négocie des contrats d'achats anticipés avec les principales firmes pharmaceutiques établies en Europe. Étant donné que le nombre total de doses de vaccin sera limité au cours des premières phases de déploiement, la Commission confirme les groupes prioritaires à vacciner: les professionnels de la santé et les personnes travaillant dans les établissements de soins de longue durée; les personnes âgées de plus de 60 ans; les personnes dont l'état de santé les expose particulièrement à des risques; les travailleurs dits essentiels; les personnes qui ne peuvent pas limiter les contacts sociaux et enfin les groupes socio-économiques plus défavorisés. Un accès aux vaccins "facile et financièrement abordable" doit être prévu pour ces populations cibles. La Commission demande aussi aux États membres de prévoir un personnel qualifié en nombre suffisant, ainsi que des dispositifs médicaux et autres équipements de protection. Transport, stockage et chaîne du froid doivent être garantis par les capitales, invitées en outre à programmer "une communication claire sur les avantages, les risques et l'importance des vaccins, afin de renforcer la confiance des citoyens." Autre point d'attention sur lequel insiste l'exécutif: l'arrivée des vaccins ne signifiera pas automatiquement la fin des restrictions et des mesures de vigilance. "Tout au long des premières phases de lancement de la vaccination, les interventions non pharmaceutiques, telles que la distanciation physique, la fermeture des lieux publics et l'adaptation de l'environnement de travail, resteront les principaux outils de santé publique pour maîtriser et gérer les flambées de Covid-19." (Belga)