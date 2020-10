Plus de 450 écoles participent à l'action "Croque local" pour une alimentation durable

(Belga) Les élèves de plus de 450 écoles belges participeront vendredi à l'action "Croque local", qui promeut l'alimentation locale et de saison, annonce l'ASBL GoodPlanet Belgium dans un communiqué. L'événement s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de l'alimentation.

L'objectif de la campagne est de sensibiliser les plus de 100.000 élèves participants à l'impact climatique de l'alimentation et à encourager une consommation plus durable. L'alimentation est responsable d'environ 25% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, rappelle GoodPlanet. Les aliments parcourent en moyenne 2.000 km avant d'arriver dans notre assiette. L'impact environnemental des légumes produits localement mais hors-saison n'est pas meilleur, ajoute l'ASBL. Manger hors-saison produirait 18 fois plus de gaz à effet de serre que manger de saison. L'association invite donc les enseignants et les élèves à consommer des fruits et légumes locaux et de saison lors de l'action "Croque local". Ils peuvent compléter deux niveaux d'engagement. Le premier consiste à croquer un fruit local et le second à préparer un repas à base de fruits et de légumes locaux. "Croque local" est le premier des cing défis proposés dans le cadre des GoodPlanet Challenges. Suivront au cours des mois prochains les actions "Zéro déchet" (le 27/11), "Gros pull" (le 09/02), "Tous à l'eau" (le 22/03) et "Alors on sort" (le 29/04). (Belga)