Enfants, Covid-19 et écoles: toutes les réponses CLAIRES aux questions que vous vous posez

Afin d’aider à comprendre au mieux la gestion des cas de Covid-19 au sein des écoles, la Fédération Wallonie-Bruxelles vient de publier des circulaires d'information très utiles aux parents et directions d'établissements.

Suite au Conseil National de Sécurité (CNS) du 23 septembre dernier, instaurant notamment de nouvelles règles en ce qui concerne la durée de la quarantaine, les tests des contacts étroits, la prise en compte du masque dans la définition du contact et la gestion des clusters, une actualisation de la circulaire de la la Fédération Wallonie-Bruxelles du 27 août dernier était nécessaire.

Intitulée "Procédure pour la gestion des cas et des contacts Covid19 en collectivités d’enfants : Écoles", une nouvelle circulaire actualisée a été effectuée sur base des protocoles revus par l’ONE, l’AVIQ et la COCOM suite aux décisions prises par le CNS et aux nouvelles recommandations scientifiques des autorités fédérales compétentes en matière de gestion du risque sanitaire, publiées ce 1er octobre sur le site de Sciensano.

Vous pouvez retrouver cette circulaire complète sur le site enseignement.be. La Ministre de l'Education Caroline Désir a également publié sur sa page Facebook la synthèse des protocoles à suivre en cas d'enfant malade ou de contact avec le Covid-19.



