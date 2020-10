Coronavirus: plus de la moitié de l'Union Européenne classée rouge dans la nouvelle carte sur les restrictions de voyage

Plus de la moitié des pays de l'Union européenne, ainsi que le Royaume-Uni, sont classés en rouge dans une nouvelle carte européenne sur les restrictions de voyage publiée jeudi par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).



Dans cette carte promise mardi à Luxembourg pour mieux harmoniser les recommandations, seuls trois pays de l'UE ou de l'Espace économique européen (Norvège, Finlande et Grèce) sont majoritairement en vert, tandis que cinq pays (Italie, Chypre, Estonie, Lituanie et Lettonie) sont principalement en orange. Cinq pays (Allemagne, Autriche, Suède, Danemark et Islande) ne font toutefois pas l'objet de code couleur du fait d'un "manque de données sur les tests", pour une raison non précisée.