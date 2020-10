Plus de 50.000 foyers privés d'électricité en prévision de nouveaux feux en Californie

(Belga) Plus de 50.000 foyers et entreprises ont été privés d'électricité jeudi en Californie afin de prévenir tout risque d'incendie, alors que l'État américain fait face à une nouvelle vague de chaleur.

La compagnie de gaz et électricité de Californie PG&E a justifié sa décision par la violence des vents attendus, combinée à un taux d'humidité bas et à la sécheresse de la végétation, créant "un risque élevé de feux de forêt" qui seraient "catastrophiques". Des lignes électriques hors service, des infrastructures de réseau électrique défectueuses et des arbres écrasés sur les lignes ont causé des milliers d'incendies dans cet État bordant la côte pacifique des Etats-Unis. La Californie a connu des incendies particulièrement soutenus cette année, notamment au cours des deux derniers mois. Plus de 16.500 kilomètres carrés de terrain sont partis en fumée, causant la mort de 31 personnes. PG&E a annoncé que, lorsque les vents auront perdu en intensité, la compagnie inspectera alors les lignes électriques pour détecter et réparer d'éventuels dommages. Cette opération devrait prendre une douzaine d'heures avant que le courant ne soit rétabli. (Belga)