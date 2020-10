Coronavirus - Les congés scolaires de Toussaint prolongés: y aura-t-il des garderies? La réponse de la ministre Caroline Désir

Les acteurs de l'école francophone et la ministre de l'Education Caroline Désir (PS) ont décidé jeudi de prolonger les vacances de Toussaint, prévues normalement du 2 au 6 novembre prochains, jusqu'au 11 novembre inclus.



Les quelque 800.000 élèves de la FWB et leurs enseignants bénéficieront donc de deux jours de congés en plus. Les cours reprendront le 12 novembre prochain.

Les parents vont donc devoir s'organiser. Est-ce qu'il y aura des garderies, dans les écoles, pour ceux qui n'ont pas d'autres solutions ?

"Des contacts sont en cours dès à présent. Il est évident que nous devons pouvoir assurer un service minimum de garderie. On ne peut pas prendre les parents au dépourvu. On l'avait déjà connu dans la première partie de cette crise, certains occupent des fonctions essentielles. Nous devons donc pouvoir assurer la garde de leurs enfants", a souligné Caroline Désir.