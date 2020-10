Dramatique accident à Grâce-Hollogne: un individu perd la vie, un second a dû être réanimé

Un accident de la circulation s'est produit jeudi soir, aux alentours de 19h30, à la sortie de l'autoroute A604 à Grâce-Hollogne, ont indiqué les pompiers de Liège. Dans le véhicule se trouvaient quatre personnes, dont une est décédée sur place.



L'accident a impliqué un seul véhicule, qui, pour une raison inconnue, s'est retrouvé sur le toit. Dans l'habitacle se trouvaient quatre personnes, dont un enfant. Un individu est mort sur le coup et un second a dû être réanimé. Pour l'heure, la cause de l'accident est toujours inconnue.