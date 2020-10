Présidentielle américaine 2020 - Biden: Trump ne fait toujours "rien" pour lutter contre le coronavirus

(Belga) Le candidat démocrate à la Maison Blanche Joe Biden a accusé jeudi Donald Trump de ne toujours "rien" faire pour lutter contre le nouveau coronavirus, qui a déjà fait plus de 217.000 morts aux Etats-Unis et même touché le président américain.

"Nous sommes dans une situation où nous avons plus de 210.000 morts et qu'est-ce qu'il fait? Rien. Il ne porte toujours pas de masque, etc", a déclaré l'ancien vice-président américain, en direct sur le plateau de la chaîne ABC où il répondait aux questions d'électeurs. Son rival faisait la même chose au même moment, sur une chaîne concurrente. Marquant le contraste avec le républicain, Joe Biden a fait de son respect strict des gestes barrières un point central de sa campagne, dès les débuts de la pandémie. Cela lui a valu les moqueries de Donald Trump, qui l'a accusé de chercher à éviter le contact direct avec les électeurs et la presse. "Les Américains ne paniquent pas. C'est lui qui a paniqué", a déclaré Joe Biden, en dénonçant la gestion de la pandémie par son rival républicain. Le débat virtuel prévu au départ ayant été annulé après le refus de Donald Trump d'y participer, les deux candidats s'exprimaient en même temps, sur deux chaînes différentes. Le président républicain était en Floride avec NBC et son rival démocrate depuis la Pennsylvanie sur ABC. Ces deux Etats-clés ont été remportés par le milliardaire en 2016 mais Joe Biden apparaît en mesure de disputer la victoire. (Belga)