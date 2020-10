Météo - Des éclaircies avant le retour des nuages vendredi après-midi

(Belga) Le temps sera généralement sec ce vendredi avec d'abord localement de belles éclaircies le matin, avant le retour de nuages, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Un peu de bruine n'est pas à exclure sur les Hautes-Fagnes. Les maxima seront compris entre 7 degrés en haute Ardenne et 11 à 12 degrés sur le centre sous un vent faible à modéré de secteur nord-est.

Ce vendredi soir et cette nuit, le temps restera sec malgré la présence de nuages en abondance. En cours de nuit, les éclaircies devraient devenir plus nombreuses à partir du nord-est. Sous les éclaircies, de la brume ou des bancs de brouillard pourront se former. Les minima se situeront entre -1 et 2 degrés dans les vallées ardennaises et entre 4 et 6 degrés ailleurs. Samedi, le temps restera généralement sec mais il fera le plus souvent très nuageux avec quelques brèves éclaircies. Les maxima varieront entre 7 et 13 degrés. Dimanche, les champs nuageux seront nombreux malgré quelques éclaircies et parfois porteurs d'un peu de pluie ou d'une averse. Les maxima varieront de 8 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 13 degrés en plaine. Ce même type de temps devrait nous accompagner pour le début de semaine prochaine. (Belga)