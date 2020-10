Coronavirus en Belgique: dans quelles provinces le nombre de cas augmente le plus vite?

L'Institut de santé publique Sciensano a communiqué ce vendredi sur la situation épidémiologique dans le pays. Les indicateurs sont toujours au rouge, indique le porte-parole interfédéral Yves Van Laethem.

Le nombre de nouvelles contaminations augmente plus rapidement dans les groupes d'âges à risque entre 30 et 70 ans. C'est le cas sur l'ensemble du pays mais particulièrement dans le sud, en Wallonie. Les provinces de Hainaut, de Namur et du Luxembourg voient ces chiffres doubler actuellement tous les 6 jours.

Concernant le nombre de nouveaux cas, la province de Liège a récemment dépassé la région de Bruxelles-Capitale avec une moyenne de 1.028 nouvelles infections par jour lors de la dernière semaine, "soit une augmentation spectaculaire de 116 % par rapport à la semaine qui a précédé", note Yves Van Laethem.

Bruxelles suit de près avec 1.005 nouvelles infections en moyenne par jour. Cela montre un certain ralentissement par rapport à ce qu'il se passait les semaines précédentes. L'augmentation reste tout de même de 58 %.

Liège et Bruxelles sont suivis du Hainaut et Anvers avec respectivement 932 et 621 nouveaux cas par jour en moyenne cette semaine.