La star des réseaux sociaux, Rania, atteinte de progéria est décédée à 16 ans

Les réseaux sociaux sont en deuil. La petite Rania, atteinte de progéria qui était devenue un vrai phénomène sur YouTube, TikTok et Instagram est décédée des suites de sa maladie à l'âge de 16 ans. La progéria est une maladie génétique rare et invalidante qui consiste à un vieillissement prématuré et incontrôlable de l'organisme. Cette condition provoque une dégénérescence musculo-squelettique et entraîne des problèmes cardiovasculaires. L'espérance de vie des personnes atteintes de cette maladie est de 13 ans.

Rania, originaire de Haute-Savoie, était considérée par ses abonnés comme un symbole de résilience. Elle illuminait ses différents comptes par sa joie de vivre. De nombreuses personnes ont tenu à lui rendre hommage ce jeudi en apprenant la nouvelle de son décès.



