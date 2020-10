L'UE veut s'engager auprès de l'Afrique, entre autres sur la question des dettes

(Belga) "Nous souhaitons avoir une vraie stratégie d'investissement" de l'UE à l'égard de l'Afrique, a affirmé vendredi le président français Emmanuel Macron, à l'issue d'un sommet européen à Bruxelles dont la seconde journée était en grande partie consacrée aux relations avec le continent africain.

"Un des points clés du sommet de décembre" avec l'Union africaine (UA) sera "de mettre sur la table" une telle stratégie d'investissement, "par secteur et par pays", a-t-il ajouté. Des représentants du Conseil européen et de l'Union africaine se retrouveront le 9 décembre en marge d'un sommet européen à Bruxelles, et les 27 souhaitaient débattre des relations avec l'Afrique avant cette échéance. Renforcer les relations stratégiques avec l'Afrique et le partenariat avec l'Union africaine est une des priorités de l'UE, ont réitéré vendredi les chefs d'État et de gouvernement des États membres. A court terme, cela doit passer par un appui aux systèmes africains de santé, dans le contexte de pandémie de Covid-19, reconnaissent-ils. La question de la dette a aussi été débattue, et l'UE s'engage à "poursuivre les efforts internationaux d'allègement de la dette des pays africains". Le Conseil (États membres) devrait définir d'ici fin novembre une approche commune à ce sujet. "Nous voulons poursuivre nos efforts pour un prolongement du moratoire sur les dettes et vers l'objectif de restructurer voire annuler certaines dettes", a indiqué Emmanuel Macron, qui a annoncé que la France organiserait en mai 2021 à Paris un sommet sur "le financement de l'économie africaine". (Belga)