Le roi Albert II réagit à la rencontre entre le roi Philippe et Delphine: "Mon épouse et moi sommes très heureux"

Le roi Philippe a reçu la princesse Delphine, qui a obtenu officiellement le titre princesse de Belgique le 1er octobre dernier, au Château de Laeken. Le fils du roi Albert et celle qui a été reconnue comme sa fille biologique au terme d'une longue procédure de reconnaissance en paternité, ont longuement discuté vendredi dernier. L'annonce a été faite hier par le biais d'un communiqué du Palais.

"Notre rencontre fut chaleureuse. Nous avons eu l’occasion d’apprendre à nous connaître lors d’un long et riche échange qui nous a permis de parler de nos vies respectives et de nos centres d’intérêt communs. Ce lien va désormais se développer dans un cadre familial", est-il indiqué, dans le communiqué signé "Philippe & Delphine". Aujourd'hui, le roi Albert II a également réagi, toujours par voie de communiqué.

"Je me rallie sans réserve au communiqué que le Roi et la Princesse Delphine viennent de publier et je me joins à l’esprit de ce message. Mon épouse et moi-même, nous sommes très heureux de ce qui a été réalisé à l’initiative du Roi, prémices de jours meilleurs pour tous et en particulier pour Delphine."