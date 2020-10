Les émissions de l'élevage européen en hausse de 6% en 10 ans, selon Greenpeace

(Belga) Les émissions annuelles, directes et indirectes, de l'Union européenne issues de l'élevage ont augmenté de 6% entre 2007 et 2018, signale vendredi Greenpeace, sur base de chiffres de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). Pour la Belgique, la hausse atteint près de 8%.

Le secteur de l'élevage représentait, en 2018, 17% du total des émissions de gaz à effet de serre de l'UE. Selon Greenpeace, ces émissions de gaz ont augmenté depuis 2007. "Nous appelons l'UE à réorienter sa politique alimentaire et agricole, et à donner la priorité à la production locale de la nourriture nécessaire à l'Europe (...) qui protège l'environnement et le climat", plaide Matteo De Vos, spécialiste de l'agriculture durable auprès de Greenpeace Belgique. Il ressort des chiffres de la FAO qu'entre 2007 et 2016, la production agricole de l'UE a augmenté, surtout pour la viande (+25% de poulet), les céréales (+13%) et les produits laitiers (+8%). En 2016, 59% de la production de céréales étaient utilisés pour l'alimentation animale et seulement 24% pour la consommation humaine. Entre 2005 et 2016, 4,2 millions d'exploitations agricoles ont disparu dans l'Union alors que la superficie agricole est restée la même. "Au lieu d'une alimentation produite plus localement et plus écologique, nous assistons surtout à un boom de l'exportation de la viande et des produits laitiers produits industriellement", dénonce M. De Vos. Un vote important sur la Politique agricole commune (PAC) doit avoir lieu mercredi prochain au Parlement européen. Greenpeace appelle les députés européens belges à ne pas approuver une PAC qui "nous enfermerait dans un modèle destructeur" pour les 10 prochaines années. La proposition examinée, introduite par les chrétiens-démocrates, les sociaux-démocrates et les libéraux, "ne permettra jamais d'atteindre les objectifs du Green Deal européen", prévient M. De Vos. "Espérons que certains amendements seront approuvés, comme la limitation des subsides à l'élevage industriel." (Belga)