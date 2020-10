Coronavirus - Les entreprises ont besoin de 76 milliards pour passer la crise

(Belga) Quatre entreprises belges sur dix (41%) ont besoin d'un total de 76,7 milliards d'euros de capitaux pour garder la tête hors de l'eau, écrivent L'Echo et Sudpresse dans leur édition de samedi, citant des chiffres du spécialiste de l'analyse des données d'affaires Graydon.

La Belgique compte 1,049 million d'entreprises (en excluant 343.000 sociétés fantômes identifiées par Graydon), note L'Echo. Et parmi ces entreprises, 203.500, soit 19,5% du total, se trouvent actuellement à deux doigts de la faillite et auraient besoin rapidement de 71,3 milliards d'euros de nouveaux capitaux. Ce qui fait 350.000 euros par entreprise, en moyenne. 228.900 autres sociétés (21,8%) vont à peine mieux et auraient besoin globalement de 5,4 milliards d'euros. Si l'on consolide les deux, on arrive à un besoin d'injection de fonds équivalent à 76,7 milliards d'euros pour 423.000 entreprises (41% du total). Les 616.000 autres entreprises (58,8%) se portent bien, elles, et disposent d'un bien plus énorme matelas de réserves: 1.302 milliards d'euros environ. (Belga)