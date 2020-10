Coronavirus: le point sur la pandémie de coronavirus

Nouveaux bilans, nouvelles mesures et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Couvre-feu en France -

En France à partir de ce samedi, les habitants de la région parisienne et des métropoles de Lyon, Lille, Toulouse, Montpellier, Saint-Etienne, Aix-Marseille, Rouen et Grenoble (20 millions de personnes) ont pour obligation de rester chez eux entre 21H00 à 06H00, sauf dérogations.

Cette mesure, décidée pour au moins quatre semaines et peut-être, si le Parlement l'approuve, jusqu'au 1er décembre, vise à éviter un reconfinement selon le gouvernement.

Plus de 25.000 nouveaux cas ont été enregistrés vendredi, après un record jeudi avec plus de 30.000 cas, selon le dernier bulletin épidémiologique de Santé publique France (SpF), qui a fait état vendredi soir de 122 décès liés au Covid-19 au cours des dernières 24 heures.

- Italie: bars et restos fermés en Lombardie -

La Lombardie (nord), région italienne la plus touchée par la seconde vague, ferme à partir de samedi tous ses bars et restaurants à partir de minuit et suspend toutes les activités sportives amateur.

- "Restez chez vous", demande Merkel -

Angela Merkel a solennellement demandé samedi à ses concitoyens de réduire au maximum leurs relations sociales, les incitant même à rester à leur domicile, alors que l'épidémie connaît une nette accélération en Allemagne.

"Renoncez à tout voyage qui n'est pas vraiment nécessaire, à toute célébration qui n'est pas vraiment nécessaire. Veuillez rester chez vous, sur votre lieu de résidence, dans la mesure du possible", a-t-elle demandé.

- L'Allemagne va aider les survivants de la Shoah -

L'Allemagne va débloquer un fonds spécial de plus d'un demi-milliard d'euros pour aider les survivants de l'Holocauste encore en vie dans le monde entier, particulièrement menacés par le coronavirus, non seulement à cause de leur âge, mais aussi parce que leur séjour dans les camps de concentration et d'extermination leur a infligé des problèmes de santé irrémédiables.

- Plus de 1,1 million de morts

Plus de 1,1 million de décès dus au nouveau coronavirus ont été officiellement recensés dans le monde, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles samedi à 11H00 GMT.

Au total, au moins 1.105.691 morts, pour plus de 39,3 millions de cas, ont été déclarés. Les États-Unis sont le pays le plus endeuillé au monde avec 218.602 morts, suivis par le Brésil (153.214), l'Inde (112.998), le Mexique (85.704) et le Royaume-Uni (43.429).

- Autriche: ministre des Affaires étrangères positif -

Le ministre autrichien des Affaires étrangères Alexander Schallenberg a été testé positif et s'est placé à l'isolement, a rapporté samedi le ministère. Selon la même source, il est possible qu'il ait contracté la maladie au cours du Conseil des Affaires étrangères de l'Union européenne lundi à Luxembourg, auquel participait également le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian.

