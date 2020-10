Manifestation de "gilets jaunes" à Lyon: huit gardes à vue après des heurts

(Belga) Huit personnes ont été placées en garde à vue samedi à Lyon après des affrontements entre policiers et manifestants en marge d'un rassemblement interdit de "gilets jaunes", a indiqué la préfecture.

Parmi les huit gardes à vue, une concerne un jet de projectiles, a-t-on précisé de même source. Selon la préfecture, 500 personnes ont manifesté samedi après-midi dans le centre-ville de Lyon, à la suite d'un appel à "l'acte 101" des "gilets jaunes" mais également de soutiens du mouvement "Black Lives Matter" et d'antifas. Toute manifestation étant interdite dans ce périmètre, les forces de l'ordre sont vite intervenues et des heurts ont éclaté, avec jets de gaz lacrymogènes et de projectiles, sans pour autant faire de blessés, selon la préfecture. (Belga)