Météo: voici les prévisions pour les prochains jours

Les nuages seront nombreux ce dimanche, entrecoupés de quelques éclaircies, mais aussi parfois accompagnés d'un peu de pluie ou d'une averse, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima varieront de 8 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 13 degrés dans le centre.



Dimanche soir et la nuit de dimanche à lundi, quelques faibles précipitations traîneront encore localement avant le retour d'un temps souvent sec avec davantage d'éclaircies à partir de l'ouest. Du brouillard pourrait se former principalement au sud du sillon Sambre et Meuse. Les températures seront comprises entre 2 et 6 degrés. Lundi, brumes, brouillards et nuages bas se lèveront lentement dans le courant de la matinée. Le ciel sera ensuite partiellement nuageux avec un soleil parfois voilé par des champs de nuages élevés. Les éclaircies seront plus larges sur l'ouest. Les maxima varieront entre 8 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 14 degrés en Flandre. Mardi, une zone de pluie atteindra la Belgique. Les pluies seront plus soutenues en cours d'après-midi et en soirée. Les températures varieront entre 11 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 15 degrés en Flandre.

Mercredi, la nébulosité restera assez abondante avec encore assez bien de pluie le matin. De l'air nettement plus doux envahira nos régions et entraînera les températures entre 15 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 18 ou 19 degrés dans la plupart des autres régions. Le vent sera assez fort et parfois fort de sud à sud-ouest.

Jeudi, des courants maritimes doux plus instables envahiront nos régions. Nuages et éclaircies se partageront le ciel et des averses éclateront par endroits. Quelques coups de tonnerre ne sont pas exclus. Les maxima évolueront entre 15 et 17 degrés. Le vent sera généralement modéré de sud à sud-ouest.

Vendredi, le temps devrait encore rester perturbé avec des averses. Maxima de 12 à 16 degrés.