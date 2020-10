Laurens Vanthoor (Porsche) classé 5 du GTLM au Petit Le Mans

(Belga) Laurens Vanthoor (Porsche) a terminé classé à la 5e place de la catégorie GTLM au Petit Le Mans après être sorti de la piste dans les dernières minutes dans la nuit de samedi à dimanche à Braselton, aux États-Unis.

La série noire continue pour le champion en titre du GTLM en IMSA, le championnat d'endurance nord-américain. Dans le coup tout au long de ce Petit Le Mans, course de 10 heures disputée sur le circuit de Road Atlanta, le Belge est sorti de la piste dans les dernières minutes après s'être fait surprendre dans le trafic. Il est tout de même classé 5e de la catégorie avec le Néo-Zélandais Earl Bamber et le Français Mathieu Jaminet à deux tours de la Porsche victorieuse de Nick Tandy/Frédéric Makowiecki/Matt Campbell (G-B/Fra/Aus). En GTD (GT3), Jan Heylen (Porsche) a mené une course sérieuse et a terminé 4e avec les Américains Ryan Hardwick et Patrick Long. La course a été remportée au classement général par le prototype Cadillac de Renger van der Zande/Ryan Briscoe/Scott Dixon (P-B/Aus/N-Z) qui a profité de l'accrochage entre l'Américain Ricky Taylor (Acura) et le Brésilien Pipo Derani (Cadillac) à 10 minutes de la fin pour prendre la tête. La prochaine manche aura lieu à Laguna Seca le 1er novembre. (Belga)