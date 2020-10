Fabrice Bureau, l’un des inventeurs des tests Covid salivaires: "Il faut tester les bonnes personnes avec les bonnes méthodes"

Fabrice Bureau est l’un des inventeurs des tests salivaires pour déceler la Covid-19. Pour l’instant, ils sont moins performants que les tests traditionnels avec les écouvillons, mais ils ont l’avantage d’être plus rapides et moins douloureux. Il s'est exprimé dans C'est pas tous les jours dimanche.

"Ces tests sont moins sensibles que les écouvillons donc au départ, il faut être précautionneux avec de nouvelles méthodes qui sont moins sensibles que d'autres, mais maintenant, je pense qu'il est temps de les accepter et d'aller de l'avant avec cette méthode qui est moins sensible que l'écouvillon naso-pharyngé, mais qui est praticable sur un plus grand nombre de personnes", a expliqué Fabrice Bureau, vice-recteur de l'Université de Liège en charge de la Recherche.

"Il ne faut pas tester un maximum de gens, mais il faut tester les bonnes personnes avec les bonnes méthodes, car pour l'instant, on fait de la musculation sur les chiffres de testing (...) les bonnes personnes sont les personnes symptomatiques. Elles doivent être testées dans les hôpitaux par les médecins avec l'écouvillonnage naso-pharyngé. Les autres bonnes personnes sont les personnes à risque comme par exemple celles qui sont dans les maisons de retraite et le personnel soignant", a confié l'homme.

"Si elles ne sont pas symptomatiques, il faut les tester avec le test salivaire ou en tout cas avec une méthode qui ne nécessite pas l'intervention du personnel médical, et cela, pour soulager le personnel médical", a ajouté Fabrice Bureau.