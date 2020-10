Sam Maes qualifié pour la deuxième course du slalom géant à Sölden

(Belga) Sam Maes s'est qualifié dimanche pour la deuxième course du slalom géant de la manche d'ouverture de la coupe du monde de ski alpin à Sölden en Autriche.

Maes, 22 ans, a terminé à la 21e place en 1:09.72 lors de la première course et devait se placer dans le top 30 pour pouvoir prendre le départ de la deuxième course à 13h15. Il compte 1.59 secondes de retard sur le Suisse Gino Caviezel qui s'est montré le plus rapide devant le Slovène Zan Kranjec et le Norvégien Henrik Kristoffersen. (Belga)