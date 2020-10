Coronavirus - Horeca: quelles indemnisations pour les cafés et restaurants en Wallonie? (vidéo)

Des aides ont été promises au secteur Horeca pour l'aider à se maintenir à flot. Willy Borsus, ministre wallon de l'Economie (MR), a livré quelques détails sur ces futures indemnisations pour les cafés et restaurants du sud du pays.

Les différentes autorités du pays ont parlé vendredi d'une enveloppe de 500 millions d'euros pour venir en aide au secteur de l'Horeca. A Bruxelles, on devrait s'aligner sur la prime déjà apportée aux bars fermés depuis le 8 octobre. "Le gouvernement bruxellois a déjà décidé d'octroyer une aide forfaitaire de 3.000 euros à chaque établissement. Je ne doute pas que nous pourrons, la semaine prochaine, confirmer et étendre cette mesure à l'ensemble du secteur", a assuré Rudi Vervoort, le ministre-président. La Flandre, elle, va prolonger les primes de compensation. "On ne va pas donner une prime fixe, mais une prime en fonction de la diminution du chiffre d'affaires. Une primer de 10% de leur chiffre d'affaires durant la période de référence en 2019", a expliqué Jan Jambon, le ministre-président flamand. Une prime qui ne pourra pas dépasser les 22.500 euros.

Quid de la Wallonie? Willy Borsus, ministre wallon de l'Economie (MR), a livré quelques détails sur ces futures indemnisations: "On a déjà mobilisé rien que pour les aides environ 508 millions d'euros antérieurement", a-t-il déclaré dans l'émission C'est pas tous les jours dimanche (RTL-TVI). "La proposition que j'ai mis sur la table tient compte de paliers en fonction de la taille de l'entreprise avec une intervention qui pourrait dépasser les 100 millions d'euros mais la discussion doit être finalisée avec les collègues du gouvernement. Si vous êtes seul sans personnel: 3.500 euros. Si vous êtes une structure plus importante, il y a chaque fois des paliers qui nous amènent au-delà des 10.000 euros. Nettement en-deçà des chiffres flamands? Pas sûr...".