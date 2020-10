"Leur voix est capitale", des célébrités thaïlandaises brisent le silence

Une superstar de la K-pop, des reines de beauté et des personnalités de la télévision font partie des célébrités de plus en plus nombreuses à faire entendre leur voix pour soutenir le mouvement pro-démocratie thaïlandais.

Dans ce royaume, les vedettes font rarement état de leurs opinions politiques, leurs gains financiers dépendant des milliardaires qui sont un des piliers de establishment du pays.

Mais ces derniers jours, des personnalités ont osé briser le silence notamment après la dispersion vendredi par la police, à l'aide de canons à eau, d'une manifestation pacifique à Bangkok.

L'Américain-Thaïlandais Nichkhun, idole thaïlandaise du K-Pop, plus connu sous le nom de "prince thaï", a déclaré à ses 6,9 millions d'abonnés sur Twitter qu'il ne pouvait pas "rester inactif" après avoir vu ce qui s'est produit vendredi.

"L'usage de la violence est quelque chose que je ne peux pas regarder sans rien faire", a affirmé Nichkhun, membre du célèbre boys-band 2PM, dans un message retweeté par des dizaines de milliers de personnes en quelques heures.

"La violence n'a jamais rien aidé. J'espère que tout le monde restera en sécurité... et prenez soin de vous".

Vendredi, la police a pour la première fois fait usage de la force contre les contestataires qui demandent la démission du Premier ministre Prayut Chan-O-Cha et une réforme de la monarchie.

- "Abus de pouvoir" -

Ces événements ont eu lieu après une semaine de tensions dans la capitale thaïlandaise.

Des dizaines de milliers de manifestants sont à nouveau descendus samedi dans les rues en dépit d'une interdiction de rassemblements et de l'arrestation d'un grand nombre de figures du mouvement.

Nichkhun n'est pas la seule vedette à s'être exprimée.

Amanda Obdam, la nouvelle Miss Univers Thaïlande, a posté sur Instagram des photos d'un manifestant faisant seul face à la police anti-émeute armée de boucliers.

"Une image vaut mille mots", a écrit la mannequin thaïlandaise et canadienne, ajoutant "votre travail est de protéger les gens, pas de leur faire du mal".

Jusqu'à présent, de nombreuses stars étaient demeurées silencieuses sur ces questions dans un pays où la carrière et les revenus des célébrités sont étroitement liés aux contrats commerciaux.

Ne pas prendre le risque de se mettre d'éventuels employeurs à dos peut expliquer leur silence, notamment dans un royaume où chaque secteur est surveillé par des empires commerciaux pesant des milliards de dollars et qui soutiennent la famille royale.

Pour Min, un étudiant en commerce arrivé samedi à la manifestation avec un casque et un masque à gaz, les célébrités ont l'obligation morale de s'exprimer.

"Elles font partie de l'élite aux côtés du gouvernement", a expliqué à l'AFP le jeune homme de 18 ans. "Leur voix est capitale".

Une ancienne reine de beauté qui est également une personnalité de la télévision, Maria Poonlertlarp, a déclaré dans une vidéo sur Facebook que la manière dont sont traités les manifestants était "complètement injuste".

- "Réduits au silence" -

La vague d'indignation des Thaïlandais sur les réseaux sociaux n'a pas cessé d'augmenter depuis la disparition inexpliquée en juin du militant thaïlandais pro-démocratie Wanchalearm Satsaksit, au Cambodge voisin.

"Les gens ont été réduits au silence pour avoir parlé de la politique de deux poids deux mesures et de l'abus de pouvoir", a-t-elle déclaré en larmes, passant du thaï à l'anglais.

"Depuis des décennies, nous avons subi beaucoup d'injustices en Thaïlande, en luttant contre notre gouvernement pour la démocratie", a-t-elle ajouté.

Sur cette vidéo, elle apparaît aux côtés de son compagnon, Wannasingh Prasertkul, un présentateur de télévision. Les parents de ce dernier avaient fait partie du mouvement étudiant de 1976 au cours duquel des dizaines d'étudiants ont été tués à Bangkok.

Même certaines célébrités pourtant proches du pouvoir ont pris la parole.

Ainsi, Milin "Namneung" Dokthian, membre de BNK48, un des plus célèbres groupes de K-Pop d'Asie, qui avait rencontré avec les membres de son groupe le Premier ministre en 2018, suscitant la colère de la dissidence, n'a laissé aucun doute sur ses sentiments.

"Nous n'aurions pas à dire +soyez prudents+ si nous avions une véritable démocratie", a-t-elle écrit sur Facebook, dans un message partagé par les autres membres du groupe.

Lors de la manifestation de samedi, Aim, 25 ans, a raillé ceux qui refusent de s'exprimer.

"Peut-être sont-ils déconnectés et ont-ils grandi dans une situation (privilégiée)", a-t-elle affirmé à l'AFP, mais "nous les laisseront tomber car ce sont des ignorants et des silencieux".