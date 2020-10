Coronavirus: le point sur la pandémie de coronavirus

Nouveaux bilans, nouvelles mesures et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Le virus survit 9 heures sur la peau -

Le coronavirus reste actif sur la peau pendant neuf heures, ont constaté des chercheurs japonais, confirmant la nécessité de se laver fréquemment les mains.

L'agent pathogène qui provoque la grippe survit lui sur la peau environ 1,8 heure, indique l'étude publiée ce mois-ci dans le journal Clinical Infectious Diseases.

- Plus de 1,11 million de morts

Plus de 1,11 million de décès dus au nouveau coronavirus ont été officiellement recensés dans le monde, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 11H00 GMT.

Au total, au moins 1.111.152 million de morts pour plus de 39,7 millions de cas, ont été déclarés. Les États-Unis sont le pays le plus endeuillé au monde avec 219.289 morts, suivis par le Brésil (153.675), l'Inde (114.031), le Mexique (86.059) et le Royaume-Uni (43.579).

- Israël: début de déconfinement -

Israël a entamé dimanche la première étape d'un déconfinement progressif, qui va s'étaler jusqu'en février 2021, après avoir constaté une baisse des contaminations.

Crèches, écoles maternelles, parcs nationaux et plages ont rouvert, les entreprises n'accueillant pas de public ont pu reprendre le travail. Les Israéliens sont désormais autorisés à se déplacer à plus d'un km de leur domicile.

Les rassemblements restent limités à moins de 10 personnes en intérieur et 20 en extérieur. Le confinement est maintenu dans plusieurs localités juives ultra-orthodoxes où le taux d'infection reste élevé.

Israël, qui avait rapidement mis fin à un premier confinement pour remettre l'économie sur les rails, s'était reconfiné il y a un mois.

- Assouplissement à Melbourne -

L'Australie a annoncé dimanche un léger assouplissement des restrictions à Melbourne, sa deuxième plus grande ville, après une baisse régulière des nouvelles contaminations.

Est ainsi levée la mesure limitant à deux heures le temps que pouvaient passer les gens hors de leur domicile pour des activités autorisées.

Les habitants peuvent désormais parcourir jusqu'à 25 km pour faire du sport, acheter des produits de première nécessité et exercer les professions essentielles.

- Un cas en Nouvelle-Zélande -

La Nouvelle-Zélande a annoncé dimanche un nouveau cas de coronavirus, deux semaines après une déclaration de la Première ministre Jacinda Ardern qui se félicitait que son pays ait "de nouveau vaincu le virus".

Cette annonce intervient au lendemain de la victoire éclatante du parti de Mme Arden aux élections générales, largement attribuée aux succès dans la lutte contre la pandémie.

- Première nuit de couvre-feu en France -

En France, où le nombre de contaminations a atteint un nouveau record samedi avec plus de 32.000 nouveaux cas répertoriés en 24 heures, une dizaine de grandes villes, dont Paris et sa région, sont désormais soumis à un couvre-feu de 21H00 à 06H00 pour au moins quatre semaines.

- Italie: 39 milliards d'euros de plus contre le Covid -

Le gouvernement italien a adopté dimanche en conseil des ministres un projet rectificatif de loi de finances d'un montant de 39 milliards d'euros en réponse à l'impact de la crise sanitaire.

Cette loi sera financée par du déficit supplémentaire et 18 milliards d'euros venant du plan européen de relance.

Parmi les principales mesures, 1,4 milliard d'euros pour prolonger des CDD de 30.000 médecins et infirmiers, 400 millions pour acheter des vaccins, et 1,2 milliard pour embaucher 25.000 enseignants.

La suspension du paiement de certains impôts et taxes a également été décidée.

- Politiques positifs ou en quarantaine -

Samedi, la ministre belge des Affaires étrangères, Sophie Wilmès, a annoncé un test "positif", évoquant "une contamination probablement survenue au sein de (son) cercle familial".

Son homologue autrichien Alexander Schallenberg, qui a participé comme elle lundi au Conseil des Affaires étrangères de l'Union européenne, est également positif.

Le président allemand Frank-Walter Steinmeier, autorité morale du pays, s'est mis en quarantaine samedi, en tant que cas contact d'un de ses gardes du corps positif.

