Lucas Braathen remporte le slalom géant à Sölden, Sam Maes 18e

(Belga) Lucas Braathen a remporté le slalom géant de Sölden en Autriche pour la manche d'ouverture de la coupe du monde de ski alpin. Sam Maes a terminé à la 18e place.

Dans une manche disputée à huis clos en raison de la pandémie de coronavirus, le Norvégien a devancé les Suisses Marco Odermatt (+0.05) et Gino Caviezel (+0.46), qui avait remporté la première course. Le Français Alexis Pinturault (+0.49) et le Suisse Loic Meillard (+0.56) complètent le top 5. 21e lors de la première course, Sam Maes a réalisé une excellente seconde course avec une onzième place en 1:06.73 pour une 18e place au classement total. Le tenant du gros globe, le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde, était sorti de piste en première manche. La deuxième manche de la coupe du monde aura lieu les 13 et 14 novembre à Zürs en Autriche. (Belga)