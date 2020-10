Quatrième victoire de rang pour René Rast à Zolder

(Belga) L'Allemand René Rast (Audi) s'est à nouveau imposé ce dimanche en DTM lors de la Course 2 à Zolder.

Déjà vainqueur des deux courses du week-end dernier, déjà à Zolder, et de la Course 1 du samedi, René Rast a enchaîné une quatrième victoire de rang sur l'ensemble des deux manches du DTM, championnat allemand de supertourisme, sur le circuit limbourgeois. Parti 2e derrière l'Autrichien Ferdinand Habsburg, pilote de l'équipe belge WRT, Rast a pris le meilleur après quelques minutes et n'a plus été inquiété. Il s'impose devant le Suisse Nico Müller (Audi) et le Polonais Robert Kubica (BMW). Il s'agit du premier podium en DTM pour l'ex-pilote de Formule 1. Du côté des équipes belges, déception pour WRT après la pole position d'Habsburg. Parti pour à nouveau monter sur le podium, il a finalement terminé 10e après une crevaison en fin de course. Du côté de l'équipe RBM, le Sud-Africain Sheldon van der Linde (BMW) a terminé 7e. Alors qu'il ne reste qu'une manche à disputer, René Rast a repris la tête du championnat. (Belga)