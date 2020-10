Les hôpitaux de la province de Liège travaillent à flux tendu

(Belga) Les hôpitaux de la province de Liège (CHU, CHR et Groupe santé CHC) travaillent actuellement à flux tendu. "Les hospitalisations non-Covid ont atteint 112% de la phase 1B", a indiqué dimanche à Belga Pierre Gillet, directeur médical du CHU de Liège.

Les hôpitaux de la province craignaient la saturation depuis quelques jours et ont adressé un cri d'alerte aux autorités régionales et fédérales réunies vendredi en Comité de concertation. Pour faire face aux admissions classiques et à celles dues à une infection par le coronavirus, "nous transférons actuellement les patients entre les différents sites hospitaliers et, lundi, des salles de chirurgie seront transformées en unités Covid", précise Pierre Gillet. "En soins intensifs, nous bénéficions d'un peu plus de marge mais il faudra peut-être aussi en arriver aux transferts interprovinciaux d'ici 24 heures." La phase 2 se profile dès lors pour les hôpitaux liégeois. Un problème se pose toutefois: le manque de personnel. "Il faut en effet trouver les infirmières derrières les lits, tant en soins classiques que Covid. Nous avons déjà transféré tous nos patients du centre des brûlés vers un hôpital militaire afin que les infirmières puissent être redéployées dans les unités de patients Covid. Il faudra sans doute récupérer aussi celles qui travaillent normalement dans les salles d'opération et dans d'autres unités de soins normaux qui ferment." "Concernant les lits Covid, nous en sommes au même niveau d'activité qu'en mars-avril", conclut le directeur médical du CHU de Liège.