Championnats de Belgique aviron - La GRS, avec Mazarine Guilbert en vedette, ajoute 4 titres à son palmarès dimanche

Les derniers titres de champions de Belgique d'aviron se sont disputés dimanche à Hazewinkel. Répartis sur 3 volets et en 4 journées en raison du report des Nationaux de bateaux courts fin avril, ces championnats ont mis en valeur le club gantois de la Gentse roei-sportvereniging (GRS) qui au total a remporté 17 titres sur les 37 mis en jeu. Sa rameuse, encore juniores, Mazarine Guilbert a connu 7 sacres, soit individuellement soit en équipe.

Après le quatre de couple dames et le deux de couple juniores samedi, Guilbert a ajouté à son palmarès dimanche le quatre de couple juniores, le quatre de couple mixte et le deux de couple dames. L'Ostendais Marlon Colpaert, récent champion d'Europe espoirs en deux de couple (avec le Brugeois Tibo Vyvey) et seul rameur seniors de premier plan engagé, s'est lui approprié un deuxième titre dimanche, en deux de couple poids légers avec son équipier Thijs Nieuwenhuyse, après le quatre de couple légers samedi. Sur les 10 derniers titres mis en jeu dimanche, la GRS a récolté 4 couronnes (4xJW, 4x mixte, 2xW et 4xJM). Ostende, comme samedi, s'est imposé à 3 reprises (2xLM, 4xLW et 4-JW), le RCAE 1 fois (2xM), comme le KR Bruges (4-JM), le Sport de Gand (8+M) et le RCNSM (PR1).