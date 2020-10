Dernier service dans ce restaurant bruxellois: "On repart à la case zéro"

Dernier service avant fermeture forcée. Comme l'ensemble des établissements de l'horeca, la brasserie des étangs Mellaerts à Woluwe-Saint-Pierre a fermé ses portes pour au moins un mois dimanche soir. Avant cela, le personnel s'est affairé pour servir les derniers clients venus en nombre. Certains d'entre eux affirment être présents par solidarité pour le secteur. Pour le personnel, l'ordre de fermer donné vendredi par le gouvernement fédéral en raison de la situation sanitaire critique dans le pays est encore difficile à accepter. "On vient à peine de recommencer et voilà qu'on nous arrête déjà pour la période d'hiver et des fêtes. Pour nous, moralement et financièrement surtout, ça va être un gros coup", déplore un serveur.

Ce lundi les employés s'occuperont des impératifs liés à la fermeture : gestion des stocks, nettoyage, dons ou congélation de denrées alimentaires, rangement des tables et chaises... Pour le chef Philippe Hendrick, la situation est injuste : "Pourquoi nous ? Alors qu'on peut aller dans les magasins, dans le métro, alors qu'on a fait des grands efforts dans les établissements pour séparer les gens, respecter les normes qu'on nous a imposées et malgré cela, on repart à la case zéro. Malgré nos investissements, le bien vouloir du secteur Horeca".