Coronavirus: prise de rendez-vous suspendue à Nivelles et Tubize faute de réactif pour les tests

En raison d'une pénurie de matières premières, le groupe hospitalier Jolimont se trouve contraint de suspendre temporairement la prise de rendez-vous en ligne, pourtant obligatoire, pour ses centres de dépistage Covid de Nivelles et de Braine-l'Alleud, annonce-t-il sur son site internet. Cela ne concerne toutefois pas les personnes qui ont déjà obtenu ces rendez-vous. Ces derniers jours, environ 500 personnes sont testées quotidiennement à Nivelles et une centaine à Tubize.



Le problème que rencontrent les responsables est une pénurie de réactif. Ils précisent cependant que les personnes qui se sont déjà inscrites en ligne avant la parution de cette annonce de suspension de prise de rendez-vous peuvent encore se rendre dans ces deux drive-in brabançons pour réaliser leur dépistage. L'annonce parue sur le site Internet du groupe hospitalier indique que la prise de rendez-vous est suspendue jusqu'au 31 octobre. Sa porte-parole, Sophie De Norre, précise qu'il s'agit d'une date théorique: les responsables cherchent activement des solutions alternatives et celles-ci pourraient être mises en oeuvre plus tôt.