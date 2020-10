Cinq fois plus d'accidents domestiques avec du gel hydroalcoolique en raison de la crise

(Belga) Le nombre d'accidents domestiques liés aux produits chimiques a augmenté ces derniers mois en raison de la pandémie, avec la consommation plus importante de produits comme des détergents ou des désinfectants. Ceux impliquant du gel hydroalcoolique ont par exemple été multipliés par cinq. Le SPF Santé publique et le Centre Antipoisons lancent dès lors lundi une campagne de sensibilisation "Lire avant utilisation" afin d'inviter la population à lire l'étiquette et de fournir des conseils sur la manière d'utiliser des produits dangereux en toute sécurité.

Chaque année, environ 10.000 accidents impliquant des produits chimiques ménagers se produisent en Belgique. Les enfants en sont souvent les victimes et les conséquences peuvent être graves, mettent en garde le SPF Santé publique et le Centre Antipoisons. Un nombre record d'accidents a été constaté ces derniers mois. En raison de la pandémie, la population est en effet davantage à la maison et a à sa disposition de nombreux produits. Il y a par exemple eu 5 fois plus d'accidents avec du gel hydroalcoolique (un total de 1.003 accidents), ceux avec d'autres désinfectants (565) ont été multipliés par trois et ceux avec de l'eau de javel (1.024) ont doublé. Enfin, il y en a un quart de plus impliquant des huiles essentielles (595). La forte teneur en alcool (plus de 70%) des gels hydroalcooliques peut entraîner une intoxication grave, en particulier chez les enfants et ce, même avec une petite quantité d'absorption, soulignent le SPF Santé publique et le Centre Antipoisons. Les enfants ne doivent les utiliser que sous la surveillance d'un adulte. L'eau de javel est également à l'origine de nombreux accidents domestiques. Par exemple, il ne faut jamais mélanger de l'eau de javel ou du nettoyant pour toilettes avec d'autres produits car cette association peut déclencher des fumées toxiques, rappelle-t-on. Sur le site lireavantutilisation.be, les citoyens trouveront des mesures de précaution, les symboles de danger et leur signification ainsi qu'une série de films d'animation décrivant des situations domestiques courantes. Le Centre Antipoisons est joignable 24h/24 et 7j/7 au 070/245.245. (Belga)