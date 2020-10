Pologne: le grand stade de Varsovie accueillera des malades du Covid-19

(Belga) Le grand stade national à Varsovie va se transformer partiellement en hôpital provisoire pour des malades du Covid-19, au moment où la Pologne vit une flambée de contaminations, a annoncé lundi le gouvernement polonais.

Construit pour l'Euro-2012 de football, le stade de près de 60.000 places, va pouvoir accueillir des malades dans ses nombreuses salles de conférence et polyvalentes situées sous ses gradins, à compter de la fin de la semaine. "Environ 500 lits seront installés dans le stade pour recevoir les personnes nécessitant d'être hospitalisées", a déclaré à la télévision Polsatnews Piotr Muller, le porte-parole du gouvernement. Parmi ces lits, 50 seront équipés du matériel permettant d'assurer des soins intensifs, a précisé à l'agence PAP Michal Dworczyk, le chef des bureaux du Premier ministre, chargé du projet. Les médias polonais et nombre d'experts signalent déjà des manques de lits libres dans les hôpitaux et une mauvaise gestion d'accueil de nouveaux patients, avec des ambulances faisant des va et viens entre différents établissements médicaux pour pouvoir y déposer le malade à bord. Selon les deux responsables gouvernementaux, des projets similaires de création d'hôpitaux provisoires sont prévus pour chacune des voïvodies (régions) de la Pologne, en cas de nécessité. "Le nombre de personnes contaminées s'approche d'un seuil qui nous demande de puiser dans les réserves", a expliqué M. Muller. Jeudi, le gouvernement a appelé les Polonais à "rester chez eux" et à "travailler à distance", en annonçant une série de mesures visant à endiguer une hausse record des cas de coronavirus qui frôle ou dépasse ces derniers jours 9.000 nouvelles contaminations quotidiennes dans ce pays de 38 millions d'habitants, et ira accélérant, selon les experts. De nouvelles restrictions sont imposées surtout à Varsovie et d'autres grandes villes polonaises considérées à présent comme "zones rouges" où le port du masque est obligatoire, y compris dans la rue. Tous les lycées et les facultés situés dans ces zones sont fermés et pratiquent l'enseignement à distance. Les restaurants doivent fermer à 21H00 (19H00 GMT), les cérémonies de mariage sont interdites et le nombre de personnes admises dans les magasins, les transports publics et les offices religieux est limité. (Belga)