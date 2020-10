Haneffe: une pharmacie crée son centre de dépistage Covid pour éviter les files

Depuis le début de la semaine dernière, la pharmacie Discry-Mordant, dans le village de Haneffe (Donceel), en Hesbaye liégeoise, propose aux habitants de la région de se faire tester pour le coronavirus grâce à un partenariat avec un laboratoire privé.

Deux accès à la pharmacie ont été mise en place pour ne pas mettre en contact les personnes qui viennent se faire tester, et les clients de la pharmacie. Le centre peut accueillir jusqu'à une centaine de personnes par jour. Et la pharmacie ne surfacture pas la prestation, il s'agit donc d'un acte bénévole.

À terme, le pharmacien aimerait créer une vraie maison médicale dans le village, car il estime que les zones rurales sont de plus en plus dépourvues de soins de santé complets, ce qui engorge les grands centres hospitaliers. Il a d'ailleurs commencé par installer un centre pour les prises de sang. "C'est parti d'une idée quand j'ai vu à la télévision les longues files d'attente qu'il y avait autour des grands centres de dépistage. Je voulais offrir aux citoyens de Donceel et communes avoisinantes la possibilité de se faire dépister sans perdre une grande journée de travail", explique le pharmarcien Philippe Mordant.

