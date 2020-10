Orp-le-Grand: les habitants retrouvent enfin leur boulangerie après 1 an sans repreneur

La boulangerie au Régal vient d'ouvrir il y a quelques jours à Orp-le-Grand. Faute de repreneur, le magasin est resté fermé pendant 1 an. Finalement, c'est le fils du boulanger, artisan boulanger lui-même qui a remis en route le pétrin, pour le soulagement des clients qui retrouvent un commerce de proximité au centre du village.

Un défi pour ce couple de jeunes entrepreneurs en pleine crise du Covid. Mais Sébastien et Gaëlle n'avaient pas le cœur à laisser fermer le magasin familial. Ils se sont donc lancé : lui à l'atelier et elle au comptoir. La clientèle est au rendez-vous : "Tout le monde est content de retrouver le pain que papa faisait parce que je n'ai rien changé à la recette, j'ai continué à faire la même chose", note Sébastien.

Sa compagne Gaëlle confirme et justifie le succès de leurs produits : "Il a continué dans la tradition du papa avec les petits gâteaux, les viennoiseries. Quand on regarde dans les commerces, c'est tout de l'industriel. Des pâtisserie au bon beurre de ferme, on en trouve pas partout"