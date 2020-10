Coronavirus - L'Irlande va reconfiner toute sa population, une première dans l'UE

(Belga) L'ensemble de la population irlandaise sera reconfinée à partir de la nuit de mercredi à jeudi pour faire face à la pandémie de Covid-19, l'Irlande devenant ainsi le premier pays de l'UE à prendre une telle mesure, a annoncé lundi son Premier ministre Micheal Martin.

Le reconfinement entrera en vigueur mercredi à minuit (23H00 GMT) pour six semaines, a-t-il précisé dans une allocution télévisée, tout en soulignant que les écoles resteraient ouvertes. Tous les commerces non-essentiels devront fermer, les bars et les restaurants ne pourront servir que de la nourriture à emporter, a précisé le chef du gouvernement. "On demande à tout le monde dans le pays de rester chez soi", a ajouté Micheal Martin. Seules les personnes ayant un emploi essentiel auront "l'autorisation de se déplacer pour aller travailler", a-t-il encore dit. Les Irlandais ne pourront en outre sortir de chez eux pour faire de l'exercice que dans un rayon de cinq kilomètres autour de leur lieu de résidence, sous peine d'amendes. (Belga)