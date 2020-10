Anderlecht: chasse à l'homme dans le parc Astrid, 3 voleurs arrêtés

Vous êtes nombreux à avoir déclenché le bouton orange Alertez-nous dans la matinée pour nous signaler qu'un important déploiement de policiers était en cours dans la commune d'Anderlecht aux alentours du parc Astrid. "Que se passe-t-il à Anderlecht? Cela devient inquiétant", nous a demandé une internaute qui décrivait qu'un hélicoptère de la police fédérale survolait le périmètre depuis 20 minutes.

Selon la zone de police Bruxelles-Midi, un vol à main armé a eu lieu ce matin dans une librairie située rue de la Procession. La libraire a été menacée par 3 individus équipés d'une arme à feu et d'un couteau qui exigeaient qu'on leur remette la caisse. Après avoir subtilisé le butin, les voleurs se sont enfui et une importante chasse à l'homme a eu lieu dans le quartier. Des motards de la police, aidés dans leur opération par un hélicoptère de la police fédérale et un service d'une unité spéciale, par hasard présent à proximité, se sont lancés dans une chasse à l'homme pour arrêter les suspects. Les 3 auteurs du vol, 3 mineurs d'âge ont finalement été arrêtés dans le parc. L'un d'entre eux avait le butin sur lui d'une valeur de 450 euros. Les auteurs avaient abandonné l'arme et le couteau dans un sac dans le parc. Il a été retrouvé.

