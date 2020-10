Pannes en série sur le segment russe de l'ISS, Moscou se veut rassurant

(Belga) Plusieurs pannes ont touché le segment russe de la Station spatiale internationale dans la nuit de lundi à mardi, mais l'Agence spatiale russe a jugé la situation sous contrôle, malgré la multiplication des défaillances ces dernières semaines.

Une panne a mis hors service le système russe d'approvisionnement en oxygène Elektron-VM, alors qu'une autre a perturbé le fonctionnement des toilettes, et un aspirateur a senti le brûlé, selon l'agence de presse publique RIA Novosti, citant un échange entre des cosmonautes de l'ISS et le Centre de contrôle des vols spatiaux (Tsoup). "Les défaillances survenues à bord de l'ISS dans la nuit du 19 au 20 octobre ont été entièrement réparées de manière opérationnelle par l'équipage", a indiqué Roskosmos dans un communiqué. "Tous les systèmes de la station fonctionnent normalement, rien ne menace la sécurité de l'équipage et du vol de l'ISS", a-t-il encore souligné. Cependant, les défaillances se multiplient ces dernières semaines du côté russe de la station orbitale. Une panne des toilettes ayant duré plusieurs heures a touché ce segment le 11 octobre, et son système d'approvisionnement en oxygène avait déjà été mis hors service le 14 octobre, avant d'être réparé. Une fuite d'air a également été constatée fin août dans un module russe de l'ISS. Lundi, Roskosmos a annoncé que l'équipage avait finalement réussi à la colmater temporairement. Cette série noire a conduit mi-octobre Guennadi Padalka, recordman du nombre de jours passés dans l'espace et sommité en Russie, à dire que le segment russe était tout simplement vétuste. (Belga)