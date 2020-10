Danemark: le tueur du sous-marin a réussi à s'évader de prison avant d'être arrêté

Le Danois Peter Madsen, condamné à la perpétuité pour le meurtre de la journaliste suédoise Kim Wall dans un sous-marin artisanal en 2017, a été arrêté mardi près de Copenhague après être parvenu à s'échapper de sa prison, a-t-on appris auprès des autorités.



Après avoir été dans un premier temps cerné par la police aux abords de la prison d'Albertslund dans la banlieue de Copenhague, le prisonnier a été finalement arrêté et "évacué des lieux", a annoncé la police danoise sur Twitter.

Les médias danois DR et TV2 ont rapporté que des policiers armés se trouvaient sur les lieux de l'arrestation, ainsi que des experts en explosifs et des patrouilles canines. Lors du procès, Peter Madsen avait admis avoir découpé le corps sans vie de la jeune femme avant de la jeter dans la mer Baltique mais maintenait que son décès était accidentel. Dans un documentaire diffusé en septembre dernier, il a reconnu cependant pour la première fois sa culpabilité. "Il n'y a qu'un coupable et c'est moi", y dit-il. Le soir du 10 août 2017, la journaliste trentenaire avait embarqué à bord du Nautilus avec Peter Madsen, le concepteur et propriétaire du submersible. Elle souhaitait faire le portrait de cet ingénieur autodidacte obsédé par la conquête des mers et de l'espace. Kim Wall avait été portée disparue dans la nuit par son compagnon et son corps avait ensuite été retrouvé en mer, démembré.