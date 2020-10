L'Exécutif des Musulmans de Belgique condamne fermement l'assassinat de Samuel Paty

(Belga) L'Exécutif des Musulmans de Belgique (EMB) a condamné avec force mardi l'assassinat de Samuel Paty, le professeur d'histoire-géographie décapité vendredi dernier à Conflans-Sainte-Honorine en région parisienne par un Russe tchétchène de 18 ans pour avoir montré, lors d'un cours, des caricatures du prophète Mahomet, indique l'organe représentatif du culte musulman en Belgique dans un communiqué.

L'EMB se dit "particulièrement horrifié" par le crime "atroce" dont a été victime ce professeur d'histoire le 16 octobre dernier et exhorte tous les musulmans à contrer celles et ceux "qui dévoient l'islam et qui répandent des idées extrémistes et radicales". L'organe représentatif du culte musulman en Belgique a également tenu à exprimer son plus profond soutien au monde enseignant et à réaffirmer son attachement aux valeurs universelles telles que la liberté d'expression. (Belga)