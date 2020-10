Les écoles passent en code orange, mais les mesures attachées ont changé: les élèves doivent finalement aller en classe

Une échelle de quatre couleurs régit le fonctionnement de l'école selon le degré d'intensité de l'épidémie de Covid-19. Si la rentrée s'est effectuée en code jaune (risque faible), le code orange est désormais d'application, mais avec une subtilité bien belge. Qu'est-ce que cela signifie ? Voici tous les détails.

Caroline Désir, la ministre de l'enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles a reçu ce matin différents acteurs du secteur, à savoir les syndicats, pouvoirs organisateurs et fédérations de parents. Il a été décidé que désormais l'école entrait en code orange. Les mesures devraient entrer en vigueur dès lundi 26 octobre. Voici concrètement ce qui change :

Les cours en présentiels sont maintenus, mais les écoles qui le souhaitent peuvent organiser des cours à distance notamment si

- un professeur est en quarantaine

- une classe est en quarantaine

- les absences dans l'ensemble de l'école sont trop nombreuses

Les règles sanitaires se renforcent : davantage de port du masque et de distanciation, dans les cantines, vestiaires et salles des profs

Maintien des activités sportives, mais de préférence en extérieur

Les écoles doivent éviter les trop grandes différences d'horaires pour les professeurs d'éducation philosophique, religieuse et sportive (le but est d'éviter que leurs déplacements trop fréquents soient source de contamination entre écoles)

Que signifie ce "code orange" ?

Le code orange, qui se situe juste après le code jaune, signifie qu'il y a un "risque modéré" de propagation du virus. Dans la circulaire établie par la Fédération Wallonie-Bruxelles, il est établi que le code orange entre en vigueur lorsque l'on se trouve dans cette situation: "On constate une transmission systématique du virus dans la société. Il y a des éclosions de foyers isolés. Les contacts entre porteurs potentiels sont limités au strict nécessaire et se déroulant dans un contexte où les facteurs de risque sont maîtrisés au maximum". C'est le cas, cela ne fait aucun doute.

Enseignement primaire: comme prévu

Dans l'enseignement primaire, tous les élèves peuvent fréquenter l'école en même temps, durant tous les jours de la semaine. Cela ne change pas, que l'on soit en code jaune ou en code orange. Il n'y a donc pas d'apprentissage à distance.

Concernant la présence de tiers dans l'école, il n'y a pas de restrictions en code jaune. Par contre, en code orange, celle-ci doit être limitée. "Les stagiaires et les personnes participant à l'encadrement d'activités de remédiation ou d'animations en lien avec le projet pédagogique" sont autorisés. Ceux dont la présence n'est pas "essentielle" ne sont pas admis à l'école. "Dans le spécialisé, toute prise en charge individuelle se donne dans le local où se trouve l'élève, pour autant que les règles de sécurité et d'hygiène soient applicables. Si ces dernières ne le sont pas, ces prises en charge sont suspendues."

Si les activités en dehors de l'école étaient autorisées en code jaune, elles sont désormais suspendues en code orange. Les activités entre adultes, comme les réunions ou les proclamations, doivent quant à elles être organisées autant que possible à distance. "Seules les réunions indispensables au fonctionnement de l'école peuvent continuer avec les mesures de sécurité nécessaires", peut-on lire dans la circulaire. À la cantine, les élèves devront manger avec leurs camarades de classe uniquement. Des repas chauds, préparés dans les cuisines de l'école, restent néanmoins possibles.

Concernant les mesures sanitaires, rien ne change entre le code jaune et le code orange. L'hygiène des mains, ainsi que l'aération et la ventilation des locaux sont renforcées. La distance sociale doit être maintenue lors des contacts entre adultes, mais également lors des contacts entre adultes et élèves. Quant au masque, le personnel doit le porter lorsque la distance physique n'est pas respectée. "L'enseignant porte le masque pendant le temps de classe lorsqu'il parle à voix haute."

Dans le transport scolaire, les élèves de plus de 12 ans doivent porter le masque, aussi bien en code jaune qu'en code orange. Le personnel doit quant à lui toujours le porter. À l'entrée et à la sortie de l'école, les regroupements doivent être évités et si ce n'est pas possible, il faut respecter les distances physiques et porter le masque. Cela ne change donc pas du code jaune au code orange. Par contre, les inscriptions doivent désormais se faire en ligne ou sur rendez-vous.

Enseignement secondaire: finalement, pas d'école "hybride"

Alors qu'en code jaune, tous les élèves pouvaient fréquenter l'école, les règles sont différentes en code orange. Théoriquement, seuls les élèves de 1 et 2 secondaire peuvent être présents les 5 jours de la semaine. De la 3 à la 6 ou 7e secondaire, ils devaient être divisés en deux groupes.

Mais suite à la longue réunion de mercredi (voir les détails), finalement, il a été décidé que les élèves de 3e à la 7e allaient finalement continuer à aller à l'école. Pas d'enseignement hybride, donc, même si la Fédération Wallonie-Bruxelles laisse la porte ouverte à des cours à distance "quand c'est nécessaire". On aura plus de détails dans les minutes à venir.

Comme pour l'enseignement primaire, la présence de tiers dans l'école est autorisée, mais doit être limitée lorsque ce n'est pas essentiel. Un stagiaire peut donc être présent. Cependant, les mesures de sécurité nécessaires doivent être prises.

Aussi bien en code jaune qu'en code orange, les activités en dehors de l'école sont quant à elles suspendues. "Font exception à cette règle les activités d'observation et les leçons pratiques qui se réalisent en restant en mouvement, le tout en fonction du programme d'études." Quant aux activités dans l'école, si elles pouvaient avoir lieu en code jaune (en respectant bien sûr les mesures sanitaires applicables dans la société en général), elles doivent être organisés autant que possible à distance. "Seules les réunions indispensables au fonctionnement de l'école peuvent continuer avec les mesures de sécurité nécessaires."

Les cantines sont toujours ouvertes, mais les élèves doivent manger avec les membres de leur classe. Dans la cour de récréation, ils doivent désormais rester dans leur bulle de contact.

Concernant les mesures sanitaires, rien ne change entre le code jaune et le code orange. L'hygiène des mains, ainsi que l'aération et la ventilation des locaux sont renforcées. La distance sociale doit être d'application dans tous les contacts. Quant au masque, le personnel et les élèves doivent le porter si la distance physique ne peut pas être respectée. L'enseignant doit porter le masque pendant le cours lorsqu'il parle à voix haute. "Pour les élèves, le masque peut être temporairement enlevé si l'état médical de l'élève l'impose ainsi que pendant des pauses ou des activités sportives."

Dans le transport scolaire, les élèves de plus de 12 ans doivent porter le masque, aussi bien en code jaune qu'en code orange. Le personnel doit quant à lui toujours le porter. À l'entrée et à la sortie de l'école, les regroupements doivent être évités et si ce n'est pas possible, il faut respecter les distances physiques et porter le masque. Si les stages s'organisaient normalement en code jaune, ils dépendent désormais des règles en vigueur dans le secteur d'accueil.

Enfin, les examens se déroulent normalement. Les épreuves intégrées, jurys, etc. peuvent se dérouler, "y compris en présence de tiers si nécessaire, à condition que les mesures de sécurité soient observées". Les inscriptions se font désormais en ligne ou sur rendez-vous.