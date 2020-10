Cinéma: le Festival sud-coréen de Busan ouvre et c'est déjà une victoire

Ni cérémonie d'ouverture, ni star étrangère, ni soirée "after"... le Festival international du film de Busan (BIFF) débute mercredi sans tapis rouge, avec une programmation à la baisse loin du faste des années passées. Mais dans le contexte de la pandémie, avoir maintenu la 25e édition du plus grand événement cinématographique d'Asie est déjà une victoire.

Ailleurs dans le monde, le coronavirus a contraint nombre d'événements à migrer en ligne quand ils n'étaient pas purement et simplement annulés, comme Cannes. Dans un élan de solidarité, le BIFF montrera d'ailleurs plusieurs dizaines de films labellisés "Cannes 2020" qui, alors qu'ils appartenaient à la sélection officielle, n'ont pas pu être projetés au printemps sur la Croisette.

En temps normal, c'est une cohorte de vedettes, de professionnels du monde du cinéma et de fans qui font le voyage dans la ville portuaire du sud de la Corée du Sud pour les 10 jours du festival.

Le 25e anniversaire du festival aurait dû être l'occasion de célébrer le triomphe aux derniers Oscars du film "Parasite" du Sud-Coréen Bong Joon-ho. Mais la fête est gâchée par le risque sanitaire. Il n'y aura ni cérémonie d'ouverture, ni défilé glamour sur le tapis rouge, ni soirées "after", ni événements extérieurs pour le grand public.

La programmation a été revue à la baisse, avec une réduction de 80% du nombre de projections. Environ 190 films seront projetés une seule fois, alors qu'en temps normale 300 oeuvres le sont plusieurs fois.

- "L'essentiel" -

Les salles ne pourront accueillir qu'un quart du public et le masque sera obligatoire.

"Nous faisons de notre mieux pour proposer l'essentiel, tout en suivant les règles de sécurité contre le Covid-19", a déclaré à l'AFP le directeur de la programmation du BIFF, Nam Dong-chul.

"Le plus important pour les festivals est de projeter des films dans des salles, car le cinéma est un art qui requiert de grands écrans".

Les organisateurs ont prévu 45 rencontres associées à des projections, mais seuls des réalisateurs et acteurs sud-coréens y participeront.

Séoul impose à la plupart des voyageurs une quarantaine de deux semaines, ce qui complique toute visite ponctuelle. Aucune invitation n'a donc été envoyée à des personnalités étrangères.

Certaines, néanmoins, participeront par vidéoconférence. Un compromis qui n'est pas du goût de tous.

"Depuis le début de l'épidémie, j'ai participé à un certain nombre de discussions en ligne sur des films. Je peux dire que c'est horrible", peste la réalisatrice Kim So-young, qui n'a raté aucune des dix dernières éditions du BIFF.

"La connexion avec les spectateurs ne se fait pas comme elle a lieu dans un cinéma, notamment au moment où les lumières se rallument", raconte-t-elle en détaillant "ce sentiment si particulier qui vient de la conscience d'être en présence de gens qui viennent juste de voir votre film."

- Hommage à Hong Kong -

Le BIFF propose cependant 70 premières mondiales, et notamment, en ouverture, le très attendu "Septet: The Story of Hong Kong", un film à sketches dans lequel le Hongkongais Johnnie To a demandé à six autres réalisateurs de se pencher sur leurs souvenirs d'enfance et de présenter une vision de leur ville, à l'industrie cinématographique naguère florissante.

Poignante, l'anthologie rend hommage aux décennies fastes du cinéma hongkongais et tombe à point nommé, au moment où les libertés locales sont remises en cause par la reprise en main musclée de Pékin.

Le film faisait partie de la sélection officielle de Cannes.

"En se penchant sur le passé de ces cinéastes, on se projette sur le futur incertain de Hong Kong", explique le comité de sélection de Cannes sur son site internet. "C'était l'année ou jamais pour montrer ce film à sketches".

Dans sa riche sélection, le BIFF, qui s'achèvera le 30 octobre, proposera une vingtaine d'autres oeuvres labellisées "Cannes 2020" que le coronavirus a privées de Croisette.

Seront ainsi projetés "Eté 85", de François Ozon, "Ibrahim" de Samir Guesmi, "Rouge", le film de Farid Bentoumi sur les salariés des usines qui polluent ou encore "Falling", drame familial qui marque le passage à la réalisation de l'acteur américano-danois Viggo Mortensen.